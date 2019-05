Wydarzenie było zapowiadane od wielu tygodni jako jeden z ważniejszych punktów kampanii. Jego współorganizatorem jest "Liberte!". Sam Tusk przed wykładem mówił, że "będzie miał coś ciekawego do powiedzenia". Audytorium zostało zapełnione do ostatniego miejsca, wystąpienie jest też transmitowane na telebimie przed uniwersytetem. Donald Tusk jest w Polsce od czwartku. Przed wykładem wziął udział w państwowych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Tuska zaczął z 10-minutowym opóźnieniem. Kiedy wchodził do Auditorium Maximum, powitała go burza oklasków i okrzyki "Donald Tusk". Oklaski na stojąco zebrał również po przywitaniu go przez Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Pałys. W pierwszym rzędzie jego wykładu słuchają politycy Koalicji Europejskiej: Grzegorz Schetyna, Ewa Kopacz, Władysław Kosiniak-Kamysz czy Katarzyna Lubnauer.