"Co prawda w Auditorium Maximum nie ma już miejsc, ale na dziedzińcu będzie telebim, a ja będę do Waszej dyspozycji także po wykładzie. To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto" - napisał Tusk przed kilkoma dniami na Twitterze.

Współorganizatorem wydarzenia o nazwie "Obywatelski 3 maja z Donaldem Tuskiem" jest "Liberte!". - To będzie najważniejsze wystąpienie w tej kampanii - powiedział portalowi WP.pl Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny wydawnictwa.

Wykład Tuska ma trwać około 45 minut, potem wyjdzie przed aulę do widzów.

W opinii części komentatorów wystąpienie Tuska może być zapowiedzią powrotu do krajowej polityki. Takie plotki pojawiają się od kilkunastu miesięcy. Według nieoficjalnych informacji pierwsza wersja projektu miała nosić nazwę Ruch 4 Czerwca na pamiątkę wyborów z 1989 roku. Ta wersja zakładała, że Tusk będzie próbował zmobilizować środowiska np. samorządowców, a także innych aktywistów poza partiami opozycyjnymi. Problem w tym, że wybory do Parlamentu Europejskiego są 26 maja - dlatego taka inicjatywa nie miałaby przełożenia na ich wynik.