- W referendum głosowałem za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Zawsze byłem zwolennikiem naszej obecności w Unii. Oczywiście, są w Unii różne problemy – stwierdził prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Krzysztofem Skórzyńskim w TVN24. Prezydent zapewniał, że "bardzo martwi go sytuacja", gdy "poważni politycy wychodzą i mówią o tym, że ktoś chce wyprowadzić Polskę z Unii". Zdaniem Dudy to "bzdura i czysta gra polityczna".

Prezydent podkreślił, że są w Unii problemy, ale "oczywiście my też płacimy do Unii Europejskiej". - Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że będziemy więcej wpłacali niż brali, bo ktoś będzie brał, żeby się rozwijać, dlatego, że ja też jestem zwolennikiem polityki otwartych drzwi - dodał.

Duda: Mam takie wypowiedzi, których żałuję

Pytany przez dziennikarza Krzysztofa Skórzyńskiego o strajk nauczycieli, prezydent odpowiedział, że nie stał po żadnej stronie. - Dlatego że według mnie forma strajkowania, straszenia uczniów, że nie będzie matury, że nie będzie egzaminów dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, to nie są standardy, jakie powinni stosować ludzie, którzy są nauczycielami z powołani - powiedział Duda.