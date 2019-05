Antoni Dudek - politolog, profesor nauk humanistycznych, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

AGNIESZKA KUBLIK: Denerwuje się pan, oglądając „Wiadomości” TVP?

PROF. ANTONI DUDEK: - Nie, częściej zwijam się ze śmiechu, bo to dla mnie jak program satyryczny. To oczywiście dość perwersyjne podejście, ale już tak mam, traktuję je jako rodzaj opery mydlanej dla ubogich, którą wystawia prezes Kurski codziennie o godz. 19.30.

Czyli „Wiadomości” nie są dla pana źródłem informacji?

– Są. O tym, co partia rządząca i jej spin doktorzy chcą przekazać społeczeństwu. Choć nie znam kulisów powstawania programu – np. czy i jak często prezes TVP Jacek Kurski uzgadnia kształt materiałów „Wiadomości” z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim – to czuję, widzę i słyszę to codziennie w programie.