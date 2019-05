W Poznaniu tłum ludzi odśpiewał w południe na Starym Rynku „Odę do radości”. – Przez piętnaście lat Polska i Poznań bardzo się zmieniły. Trudno nie wyrazić radości właśnie tym utworem – mówił wiceprezydent miasta Mariusz Wiśniewski. Wśród zebranych byli politycy, w tym liderka wielkopolskiej listy Koalicji Europejskiej Ewa Kopacz.

Hymny UE i Polski odśpiewano na Długim Targu w Gdańsku. Obecni byli prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz, radni, parlamentarzyści oraz europosłowie. Śpiewać pomagał chór Music Everywhere. – Unia Europejska polega na zjednoczeniu w różnorodności. Jesteśmy gdańszczanami, Polakami i jednocześnie pełnoprawnymi członkami UE, szanując naszą i innych różnorodność. Unia to też wspólnota wartości, szacunku do drugiego człowieka, poszanowania prawa i respektowania reguł. O tym musimy szczególnie pamiętać. Wtedy, kiedy sami widzimy, że Unia Europejska to nie jest coś dane raz na zawsze. Pamiętajmy, w jakim kryzysie jesteśmy. Ale to od nas zależy, w którym kierunku podąży nasza ojczyzna – mówiła prezydent Dulkiewicz.