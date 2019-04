„My, Członkowie Trybunału Stanu, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec słów Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego szkalujących dobre imię polskiego wymiaru sprawiedliwości poprzez porównanie polskich sędziów do kolaborantów III Rzeszy. Taka wypowiedź jest sprzeczna z racją stanu naszego państwa – takie oświadczenie wygłosili we wtorek sędziowie Jerzy Kozdroń, Witold Pahl i Jerzy Wierchowicz. – Apelujemy do pełnego składu Trybunału Stanu o zajęcie stanowiska potępiającego takie postępowanie Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej”.

Naganne wypowiedzi Morawieckiego

– Wiem, że wezwanie Trybunału do zajęcia stanowiska i podjęcia uchwały w takiej sprawie jest działaniem bez precedensu, ale nie możemy pozostawać bezczynni w sytuacji, gdy wypowiedzi pana premiera naruszają godność sędziów i całej trzeciej władzy. Takie wypowiedzi są nieprawdziwe i niebezpieczne, bo podważają zaufanie obywateli do sądów. Godzą też w polską rację stanu, dlatego chcemy wezwać do zaprzestania tego rodzaju działań. Mam nadzieję, że to stanowisko podzieli również pełny skład Trybunału – powiedział „Wyborczej” Witold Pahl, w przeszłości wiceprezydent Warszawy.