- Zdajemy sobie sprawę z tego, że to kropla w morzu potrzeb - podkreśla rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego Magdalena Kaszulanis. Na koncie funduszu społecznego na rzecz strajkujących nauczycieli zebrano ponad 7,8 mln zł. We wtorek członkowie komitetu, który czuwa nad funduszem, spotkali się, by zadecydować o ich podziale.

Kto może liczyć na wsparcie? Strajk nauczycieli trwał 19 dni, o zapomogę mogą wystąpić ci, którzy strajkowali co najmniej przez dziewięć dni. Kryterium podziału ma być „trudna sytuacja materialna” nauczyciela. - Chodzi o osoby, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji. Komitet zadecydował, że w pierwszej kolejności będziemy pomagać nauczycielskim małżeństwom, samotnym rodzicom, tym w trudnej sytuacji finansowej - mówi Kaszulanis. Dodaje: - To są prawdziwe dramaty, mamy np. informacje o nauczycielskich parach, z których każdy z małżonków utracił za strajk po 2 tys. zł. Każdy jest w stanie sobie wyobrazić, co to może oznaczać dla rodzinnego budżetu.