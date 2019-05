Program „The Girls on Track” to projekt FIA (Międzynarodowa Federacja Sportów Motorowych) skierowany do młodych Europejek w wieku 13-18 lat. Cel – odkrycie talentów i stworzenie większych możliwości rozpoczęcia kariery w motorsporcie. Wsparła go finansowo UE w ramach programu Erasmus+, bo przeciwdziała stereotypom, według których motorsport jest głównie dla mężczyzn.

– Uznajemy wzmocnienie pozycji dziewcząt i kobiet za podstawę naszej polityki i wspieramy je różnymi sposobami. Projekt „The Girls on Track”, który otrzymał wsparcie finansowe Komisji Europejskiej, jest przykładem tego globalnego zaangażowania – wyjaśnia ambasador Peter Sorensen, szef unijnej delegatury przy Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie.

Projekt składał się z kilku etapów. Eliminacje krajowe odbyły się w dziewięciu krajach: Polsce, Belgii, Finlandii, Holandii, Niemczech, Portugalii, Słowacji, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Spośród ponad 1200 uczestniczek wybrano 27 finalistek, po trzy z każdego kraju.