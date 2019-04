„Rekomendujemy włoski protest: pracujemy tylko tyle, ile zobowiązują nas do tego przepisy prawa oświatowego i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu naszej pracy i co zapewnia nam pracodawca.

Zawieszamy strajk, ale nie protest! Trwa spór zbiorowy!” – napisał związek na Facebooku.

Formalnie strajk włoski polega na bardzo drobiazgowym wykonywaniu przez pracowników swoich obowiązków, co powoduje opóźnienia lub nawet blokadę działań firmy, w której pracują. Najczęściej stosują go grupy, które mają ograniczone prawo do strajku – choćby służby mundurowe.

W ten sposób protestowali w ubiegłym roku policjanci. W jednym z etapów protestu dokonywali szczegółowych kontroli pojazdów oraz drobiazgowo wypełniali dokumenty. Podobną metodę zastosowali też pracownicy LOT-u, którzy „skrupulatnie przestrzegali procedur bezpieczeństwa”.

Strajk nauczycieli rozpoczął się 8 kwietnia, a zakończył w ubiegłym tygodniu. Nie przystąpiła do niego oświatowa „Solidarność”, która podpisała porozumienie z rządem. Forum Związków Zawodowych i ZNP zawiesiły protest 25 kwietnia, informując, że robią to w trosce o uczniów przed egzaminami maturalnymi. Nauczyciele początkowo chcieli 1000 zł podwyżki, podczas kolejnych etapów negocjacji z rządem modyfikowali swoje propozycje: do ostatnich rozmów siadali z postulatem trzech podwyżek o 10 proc. Rząd jednak nie zgodził się na ich warunki.