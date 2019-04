Dzieje się tak, ponieważ południowa część Polski znajduje się pod wpływem chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napływa powietrze polarne.

Ostrzeżenie IMGW dotyczy dziesięciu województw: wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego (z wyjątkiem powiatu gorlickiego) i północnej części podkarpackiego.

Prognozowane opady to od 25 do nawet 50 milimetrów. Dla tych województw IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia, co oznacza, że warunki "sprzyjają powstawaniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i mogą niekiedy powodować straty materialne oraz zagrożenie życia i zdrowia".

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że na Śląsku i w Małopolsce obowiązuje drugi stopień zagrożenia hydrologicznego i ryzyko wzrostu poziomu wody w rzekach.

Ostrzeżenia są ważne do poniedziałkowego wieczora.