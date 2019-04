Na początku kwietnia sędziowie z Wydziału II Karnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach podjęli uchwałę wzywającą do „podjęcia kroków zmierzających do niezwłocznego rozwiązania stosunku pracy” z Jakubem Kalusem. Powód to zaangażowanie asystenta sędziego w katowickim sądzie w happening Młodzieży Wszechpolskiej z 2017 r. polegający na symbolicznym wieszaniu polityków PO. – Nie mamy wątpliwości, że biorąc udział w pikiecie z szubienicami, nie tylko dopuścił się czynu nieetycznego, ale też wyrażał mowę nienawiści. Nie spełnia więc ustawowego wymogu stawianego asystentom sędziów: nieskazitelnego charakteru – mówi „Wyborczej” jeden z katowickich sędziów. Na razie Kalus pracuje dalej, a śledztwo dotyczące pikiety z szubienicami wciąż się ślimaczy.

Prokurator Adam Piotrowski z Prokuratury Okręgowej w Katowicach dotychczas nie postawił Kalusowi zarzutów. Prokuratura twierdzi, że „nie dysponuje pełnym materiałem dowodowym, niezbędnym do podjęcia decyzji merytorycznych”. Z informacji „Wyborczej” wynika natomiast, że nie podejmuje decyzji w sprawie szubienic, bo poszerzyła zakres śledztwa o groźby telefoniczne i mailowe.