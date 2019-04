Kukiz na konwencji przekonywał, że jego ugrupowanie od czterech lat toczy nierówną walkę z establishmentem i ze „skostniałymi elitami polityczno-biurokratycznymi”. Te elity od czasu do czasu „rzucą ochłapy jakiejś części swojego elektoratu, by wygrać wybory”. Ważnym elementem tej walki mają być według Kukiza wybory do Parlamentu Europejskiego. – Ja was nie zdradzę, choćbym miał gryźć ziemię – zapewniał.

Do kampanii wyborczej ugrupowanie Kukiz’15 rusza pod hasłem: „Polska w Europie, Europa dla Polski”. W konwencji ugrupowania w Warszawie uczestniczył wicepremier Włoch Luigi Di Maio, który zapowiedział, że stworzy w Parlamencie Europejskim frakcję, która nie będzie ani lewicowa, ani prawicowa. Jak stwierdził, w obecnych czasach podziały na lewicę i prawicę przestały mieć sens. Na konwencji gościli też przedstawiciele chorwackiej partii Żywy Mur.