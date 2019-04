MARIA SADOWSKA*: Czyli ciąg dalszy we wrześniu? To się Lilka zdziwi, że zacznie podstawówkę od strajku.

ANITA KARWOWSKA: Pójdzie do publicznej szkoły?

– Tak. Dziś jest w przedszkolu publicznym, taką też wybraliśmy dla niej szkołę. Chcę, by moje dzieci wiedziały, że ludzie mają różny status materialny, mierzą się z różnymi wyzwaniami. Tylko przeraża mnie ta propaganda wciskana do programów nauczania, której w publicznych szkołach trudniej uniknąć. Gdyby pięć lat temu ktoś powiedział mi, jak zmieni się nasz kraj, trudno byłoby mi w to uwierzyć.

Jeśli więc szkoły we wrześniu ponownie staną – trudno. Coś trzeba dać państwu od siebie. Nawet jeśli zabrzmi to górnolotnie, powiem: kocham swój kraj. Chcę Polski z dobrą szkołą, dobrą sztuką i obywatelami z poczuciem godności. Wierzę, że nie musimy się godzić na obecny porządek, możemy zmieniać rzeczywistość. Ale to zawsze ma swoją cenę. Płaci się strachem, dylematami moralnymi, dyskomfortem. Doświadczyliśmy tego przez te trzy tygodnie i jeśli strajk wróci jesienią, ponownie musimy się liczyć z tym, że może być nam niewygodnie. Ale też jesteśmy bogatsi o doświadczenie tych 19 dni strajku, wiemy, czego się spodziewać ze strony władzy.