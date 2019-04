600 tweetów w 12 godzin, na drugim koncie – tyle samo w 14 godzin, na kolejnym – 200 tweetów dziennie. Większość ośmieszało ZNP i strajkujących nauczycieli po decyzji o zawieszeniu protestu. Tak wyglądało kreowanie narracji o strajku w czwartek na polskim Twitterze.

Prawicowe trolle były gotowe na tę akcję. Nic dziwnego, 25 kwiecień to dzień, na który zaplanowano prace w Sejmie nad ekspresową nowelizacją prawa oświatowego, by w ten sposób „rozwiązać” problem strajku. Harmonogram prac ogłosił w środę na posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Zaplanowano zarówno prace w parlamencie, jaki i podpis prezydenta. Wygląda na to, że zaplanowano też akcję w sieci. Prawdopodobnie miała być wsparciem dla działań PiS w parlamencie, a przez decyzję ZNP o zawieszeniu strajku stała się jednocześnie akcją na temat „porażki nauczycieli”. Czy ten przekaz udało się narzucić w sieci? Nie do końca. Po raz kolejny okazało się, że sprawy oświatowe w sieci żyją własnym, autentycznym życiem.