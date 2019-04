1. Ten tekst mrozi krew w żyłach. Zaczęło się od prostej informacji o tym, że niż atmosferyczny usytuowany nad Europą Zachodnią i wyż nad Europą Wschodnią jak odkurzacze ściągają nad Polskę pył wywiewany z Sahary. I na tym by się skończyło, gdyby Tomasz Ulanowski z działu nauka „Wyborczej” nie wytłumaczył swoim czytelnikom, że atmosferyczna ciekawostka to zwiastun dużo poważniejszych kłopotów, które na nas spadną. A burze pyłowe nad Polską wcale nie miały pochodzenia saharyjskiego.

2. Wstrząsający wywiad z Doris Reisinger, byłą zakonnicą, opublikowały w tym tygodniu „Wysokie Obcasy”. Niemal każde wspomnienie jest tu naznaczone bólem i cierpieniem. „Dlaczego poszłaś do zakonu?” - Reisinger nie lubi tego pytania, od którego rozmowa się zaczyna. - Powtarzano mi, że mam być pokorna, że ja i moje potrzeby, życzenia, pragnienia nie są ważne. Moim celem jest służyć. Dopóki to robię, wszystko jest OK. Ta służba przyniesie mi radość - opowiada. I dalej: - Wmawiano mi, że dziewictwo to najcenniejsze, co mam. A potem zgwałcił mnie ksiądz.