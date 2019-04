Po godzinie 1 w nocy z czwartku na piątek sejmowe ławy szczelnie zapełniły się posłami a na miejscach rządu siedziała większość ministrów. Pora debaty nad wnioskiem PO-KO o odwołanie Zalewskiej bulwersowała posłów opozycji. Zwracali uwagę, że debata odbywa się w czasie największego w historii strajku nauczycieli a obradując tak późno, rząd chce, by ludzie nie słyszeli argumentów w dyskusji.

– Mimo nocy nie ukryjecie prawdy o szkodach, jakie minister Zalewska uczyniła w polskiej szkole, o strajku nauczycieli, o waszej odpowiedzialności za to ani o atakach na godność nauczycieli, nie ukryjecie prawdy o jej arogancji, braku umiejętności prowadzenia rozmów z ludźmi, o kłamstwach, jakimi karmiła społeczeństwo, nie ukryjecie prawdy o podwójnym roczniku, przeładowanych klasach, bezsensownej likwidacji gimnazjów i pieniądzach wyrzuconych w błoto". – mówiła do posłów Krystyna Szumilas, b. minister edukacji w rządzie PO-PSL. - Wstydzicie się bronić minister Zalewskiej? Wstydzicie się waszych wystąpień, boicie się, że ktoś was usłyszy? Wolicie obradować w nocy, żeby suweren nie patrzył na te głupoty, które opowiadacie z mównicy? – pytała.