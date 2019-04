W kilka godzin posłowie PiS przeprowadzili pierwsze i drugie czytanie ustawy. Wszystko wskazuje na to, że przegłosują ją w nocy. Blok głosowań rozpocznie się o godz. 1. – Jak można przegłosowywać ustawy w tak szaleńczym tempie? Wpływa jedna ustawa, zaraz druga – inna. Nie ma do niej żadnych opinii, na sali brakuje przedstawicieli instytucji, których dotyczą zmiany. Obserwujemy nieprawdopodobną degrengoladę sposobu tworzenia prawa – mówił poseł PO-KO Marcin Święcicki.

Jeszcze w czwartkowy poranek projekt PiS zakładał dziewiątą nowelizację ustawy o SN w ciągu ostatnich 16 miesięcy. Po południu był już kolejną „reformą” Krajowej Rady Sądownictwa. W międzyczasie PiS złożył autopoprawkę do projektu i wycofał się z jaskrawo niezgodnych z konstytucją zmian. Wszystko wskazuje na to, że to tylko tymczasowy odwrót. – Te przepisy mogą poczekać i muszą być dopracowane – mówi poseł PiS Marek Ast.