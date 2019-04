– Strajk mógł być prowadzony i trwać w czasie matur. I nie zdołalibyście, premierze Morawiecki, rozwiązać tego problemu. Nie bylibyście w stanie zastąpić nauczycieli, skazalibyście uczniów na stres, dlatego podjęliśmy decyzję o zawieszeniu protestu, by zapewnić warunki do spokojnego ukończenia roku – ogłosił Sławomir Broniarz na konferencji prasowej. Szef ZNP zastrzegł, że związek nie składa broni i nie przystąpi do „fasadowych negocjacji organizowanych przez rząd”, czyli obrad edukacyjnego okrągłego stołu, które dziś rozpoczynają się na Stadionie Narodowym. W rozmowach weźmie udział nauczycielska „Solidarność”, ale tylko jako obserwator.

Sławomir Broniarz mówił, że jego związek zorganizuje w czerwcu „prawdziwy okrągły stół” i zaczyna „budowę szerokiej koalicji” na rzecz stworzenia tzw. pakietu wrześniowego. Zapowiedział promocję programu „Szkoła na szóstkę”, który zakłada wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB, odchudzenie podstaw programowych i tornistrów, zmniejszenie biurokracji, zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń. Broniarz: – Pierwszy etap strajku pokazał nam wszystkim, że można się zorganizować i przeciwstawić.