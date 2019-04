Projekt PiS zakłada dziewiątą nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym w ciągu ostatnich 16 miesięcy. Posłowie PiS złożyli go w Sejmie w ubiegłym tygodniu. W środę PiS przyspieszył prace nad projektem i dopisał pierwsze czytanie do harmonogramu trwającego właśnie posiedzenia Sejmu. Posłowie mieli nad nim debatować po północy w nocy z czwartku na piątek. Ten plan – przynajmniej na razie – jest już nieaktualny.

W czwartek pierwsze czytanie wykreślono z harmonogramu, bo PiS złożył autopoprawkę do projektu. – Analizuje ją sejmowe biuro prawne – powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO-KO). Jak zaznaczyła, po zapoznaniu się z opinią biura marszałek Marek Kuchciński może przywrócić projekt do porządku obrad. Decyzja może zapaść podczas Konwentu Seniorów wczesnym popołudniem.

– Autopoprawka do ustawy o Sądzie Najwyższym to w zasadzie nowy projekt, który nie zmienia samej ustawy o SN. Reszta nadal jest szkodliwa i niezgodna z konstytucją oraz prawem unijnym – komentuje analityk prawny FOR Patryk Wachowiec.