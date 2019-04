Projekt zmiany ustawy o SN opublikowano w zeszłym tygodniu. Wiele wskazuje na to, że powstał w resorcie sprawiedliwości, a posłowie PiS złożyli go, by skorzystać z szybszej ścieżki legislacyjnej. Najnowszą nowelą partia Kaczyńskiego po raz dziewiąty zmieni ustawę o najważniejszym sądzie w kraju. Zmiany mają zapewnić politykom przewagę w ich walce z sędziami upominającymi się o niezależność sądownictwa. Jedna z głównych zmian gwarantuje Andrzejowi Dudzie, że to on wskaże przyszłego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

Terlecki: Czekamy na zamówione ekspertyzy

W Sejmie „Wyborcza” zapytała wicemarszałka Ryszarda Terleckiego z PiS, czy na najbliższym posiedzeniu będzie rozpatrywana ustawa o SN. - Zobaczymy. Może - odpowiedział.

- Czy to prawda że marszałek Marek Kuchciński ma wątpliwości konstytucyjne dotyczące ustawy?

- Jeśli są wątpliwości konstytucyjne, to je rozwiejemy jeszcze przed tym, jak ta ustawa będzie procedowana. Czekamy na zamówione ekspertyzy – stwierdził Terlecki. Nie chciał oceniać, czy wątpliwości dotyczą przepisu, który pozwala prezydentowi wyznaczać prezesa SN.