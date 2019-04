- Prawie 300 tys. tegorocznych maturzystów i ich rodzice oraz - jak przypuszczam - również szerokie grono nauczycieli oczekuje dziś pozytywnych rozstrzygnięć w sprawie dopuszczenia uczniów do matur i sprawnego przeprowadzenia egzaminu dojrzałości - mówił Morawiecki.

Jego zdaniem "brak wezwania do zakończenia bądź zawieszenia protestu przez ZNP tworzy sytuacje wysokiej niepewności dla uczniów".

Zmiany w prawie przewidują, że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły. - Jeśli wystąpią takie przypadki, że ani dyrektor, ani rada pedagogiczna nie będą chcieli podjąć tej decyzji, to stosowne decyzje o klasyfikacji zrobi organ prowadzący samorząd terytorialny - mówił Morawiecki.

Morawiecki: Nauczyciele, bądźcie przy swoich uczniach

Premier zapewniał, że rząd przygotowany jest również, by każdy z maturzystów mógł przystąpić do egzaminów ustnych. Zmiany w prawie w środę ma przyjąć rząd. Premier zwrócił się do marszałków o "możliwie najpilniejsze procedowania". Dodał, że rozmawiał o tym z prezydentem Andrzejem Dudą. - Ocena trwającej od ponad dwóch tygodni sytuacji w szkołach i wyciągnięcie stosownych wniosków należą przede wszystkim do polskiego społeczeństwa, ale polski rząd musi zaproponować pozytywne i skuteczne rozwiązania w miejsce destabilizacji, którą proponują niektórzy politycy i związkowcy.