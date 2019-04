Wtorek to kluczowy dzień dla przyszłości nauczycielskiego strajku. - Jesteśmy pod olbrzymią presją i trudno ukryć, że jesteśmy też podzieleni co do tego, jak powinna wyglądać przyszłość protestu - mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.