1 ZDJĘCIE Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

- Mam nadzieję, że raport Rady Języka Polskiego będzie swoistym otrzeźwieniem - mówi Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. - Skoro misją KRRiT jest stanie - jak powiada konstytucja - na straży wolności słowa oraz prawa do informacji, to Rada ma obowiązek zbadać, czy TVP narusza to konstytucyjne prawo obywateli do bycia rzetelnie poinformowanym.