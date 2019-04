Na specjalnej konferencji wystąpili liderzy Koalicji Europejskiej: Grzegorz Schetyna, Władysław Kosiniak-Kamysz, Jerzy Wenderlich, Katarzyna Lubnauer i Marek Kossakowski.

- Jako przedstawiciele Koalicji Europejskiej jesteśmy tutaj, by zaapelować o zakończenie protestu. Nie może być tak, że ten słuszny protest nauczycieli będzie trwał przez święta - powiedział Schetyna. Apel skierował nie bezpośrednio do nauczycieli, ale do rządu: - W tej trudnej sytuacji, którą spowodowała deforma Anny Zalewskiej, apelujemy do Jarosława Kaczyńskiego, by wezwał premiera, który powinien zdecydować o podwyżkach. Apelujemy do rządu i prezesa Kaczyńskiego o zakończenie tego protestu.

- Emocjami jesteśmy z nauczycielami, protest jest słuszny. Jako Koalicja Europejska chcemy podpisać deklarację na rzecz oświaty polskiej. Jeżeli rząd PiS nie spełni oczekiwań środowiska nauczycielskiego, zrobimy to po wyborach w październiku - powiedział Schetyna.