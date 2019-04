W czwartek, w jedenastym dniu ogólnopolskiego strajku nauczycieli, doszło do kolejnego spotkania przedstawicieli rządu ze związkowcami. Zarówno rząd, jak i nauczyciele przyszli z kolejną ofertą.

Wicepremier Beata Szydło mówiła: – Żeby protest rozwiązać, przygotowaliśmy nową propozycję. To jest rozpoczęcie znaczącego wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku od września.

Ta propozycja to 250 zł podwyżki brutto dla nauczyciela dyplomowanego (ale w stosunku do wynagrodzenia średniego, a nie zasadniczego) w zamian za wydłużenie pensum. Co to oznacza w praktyce? Dziś pensum nauczycieli, czyli czas spędzany przy tablicy, to 18 godzin tygodniowo. Rząd chciałby, żeby wzrósł o dwie godziny. Nie wiadomo jednak, ile pieniędzy za wydłużenie czasu pracy mieliby otrzymać nauczyciele na niższych stopniach awansu. „250 zł od premier Szydło” to – jak wylicza ZNP – wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli dyplomowanych o 125 zł netto.