Podobno przeciwników protestu nauczycieli jest więcej niż zwolenników, i widać to wyraźnie w mediach społecznościowych. Słyszę to od kilku dni. Słyszę, ale najwyraźniej oślepłam. Z danych analitycznych z social media bowiem nic takiego nie wynika. Skąd się biorą takie informacje?

Mamy wielki chaos informacyjny. Sprzyja on tym, którzy chcą wpływać na nastroje społeczne, zwłaszcza – zniechęcać do protestu. Duża liczba newsów sprawia, że odbiorcy nie są w stanie sprawdzać wiarygodności informacji. Pojawiają się zaskakujące interpretacje sondaży i analiz, nowe anonimowe konta w social media, newsy podawane przez mało wiarygodne portale. Nie mamy jak na bieżąco oceniać, co jest manipulacją, a co prawdą. Cel tych działań jest oczywisty: zniechęcić do protestujących.

Problem w tym, że nie wiemy, które informacje są elementem dążenia do tego celu, a które obrazują rzeczywistą sytuację. Każdy kolejny przypadek budzi coraz więcej wątpliwości.