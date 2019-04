2 ZDJĘCIA Poseł Marek Ast z PiS-u broni Zbigniewa Ziobry. (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

PiS próbuje postawić nową Krajową Radę Sądownictwa ponad prawem i zmusić NSA, by wycofał niewygodne dla władzy pytania z unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Prezydent będzie mógł wskazać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego bez oglądania się na sędziów. Wielką władzę otrzyma nowa Izba Dyscyplinarna obsadzona ludźmi ministra sprawiedliwości. To ona odbierze sędziemu immunitet i wyśle go do aresztu.