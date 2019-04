Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP zrzesza 38 organizacji związkowych z całej Polski. W sumie to ok. 9 tys. osób. Związkowcy uznali, że rząd lekceważy nauczycieli i zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o propozycje dla strajkujących, które będą dla nauczycieli do zaakceptowania. - I oświata i komunikacja miejska podlegają samorządom. Musimy się wspierać. Znamy sytuację finansową nauczycieli, widzimy, jak trudne są rozmowy ZNP i FZZ z rządem. Nie podoba nam się, że rząd podpisał porozumienie z Solidarnością, najbardziej upolitycznionym związkiem, które nie akceptują pozostałe organizacje - mówi Stanisław Taube, przewodniczący ZZPKM.

„Brak zadowalających propozycji dla pracowników oświaty rodzi obawy zaostrzenia konfliktu, co w efekcie może doprowadzić do chaosu społecznego” - napisali związkowcy. - Ten chaos już jest. Dzieci od dziesięciu dni nie chodzą do szkoły, egzaminy przeprowadzane są w prowizorycznych warunkach - podkreśla Taube. - Mam nadzieję, że zapowiedziany na czwartek okrągły stół rządu z nauczycielami skończy się porozumieniem. Ale wiem, że to trudne, bo po to postawiłoby w złym świetle Solidarność, która zgodziła się wcześniej na gorsze warunki - dodaje.