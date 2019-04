ROZMOWA Z MAGDALENĄ MIOTK-MROZOWSKĄ

psycholożką z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

ALEKSANDRA LEWIŃSKA: „Mamo, nie mam szans”, „Tyle się uczyłam, a i tak się nie dostanę do liceum” – gdy tuż przed egzaminem mówi tak dziecko z podwójnego rocznika, trudno z czystym sumieniem powiedzieć, że będzie dobrze.

MAGDALENA MIOTK-MROZOWSKA: Ani dziecko, ani my nie wiemy, co się wydarzy, jak ostatecznie przebiegnie rekrutacja. Nie budujmy dodatkowego napięcia: jeśli dziecko jest uczniem zdolnym, które włożyło wysiłek w przygotowania, ma sporo szans, by znalazło się dla niego miejsce w liceum.

Sporo, ale mniej niż koleżanki i koledzy, którzy wybierali szkoły rok wcześniej.

– Dlatego to zrozumiałe, że panikuje. To mu jednak w niczym nie pomoże. Zadaniem rodzica jest spróbować zrobić u dziecka w głowie porządek.