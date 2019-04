Dokładnie przed tygodniem Mateusz Morawiecki przyniósł do studia „Wiadomości” TVP wykres z obrazem podwyżek dla nauczycieli. Trzymał go tak, by kamera uchwyciła najważniejszy przekaz – gdy za budżet „odpowiedzialni byli nasi poprzednicy, nie było w ogóle podwyżek [dla uczących nasze dzieci]”.

Kamera rozumu nie ma, łyknie wszystko. Okazuje się, że tak samo dziennikarz TVP.

Na premierowskim wykresie rzuca się w oczy, że w latach 2013-15 podwyżek dla nauczycieli nie było, były dopiero za PiS-u, czyli w roku 2017.

Przeprowadzająca wywiad z szefem rządu prezenterka „Wiadomości” Edyta Lewandowska (dołączyła do ekipy dziennika niedawno, na początku lutego) nie odezwała się ani słowem. Czy nie wiedziała nic o podwyżkach, które nauczyciele dostali wcześniej? Nie zauważyła, że wykres jest tendencyjny? Że premier ukrywa te fakty, które mu do tezy nie pasują? Czy może nie mogła tego skomentować, bo przecież w TVP to premier patrzy dziennikarzom na ręce, a nie odwrotnie. Zatem widzowie „Wiadomości” nie dowiedzieli się, że premier pokazuje półprawdy, co prowadzi do całego kłamstwa.