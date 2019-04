>>Dziewiąty dzień strajku nauczycieli. Sprawdzamy sytuację w całym kraju [NA ŻYWO]<<

Po raz ostatni do spotkania związkowców i nauczycieli w Centrum Dialogu doszło 7 kwietnia wieczorem, tuż przed rozpoczęciem ogólnopolskiego strajku w oświacie. Wicepremier Beata Szydło podpisała wtedy porozumienie z "Solidarnością". Tuż przed tym mówiła: - Zakończyliśmy dzisiejsze rozmowy na temat sytuacji w oświacie. To nie były łatwe rozmowy. Strona rządowa przedstawiła kilka propozycji. Niestety, przez dwie centrale zostały odrzucone, przyjęła je „S”. To dobra propozycja dla nauczycieli.

9 kwietnia doszło jeszcze do krótkiego spotkania w Radzie Dialogu Społecznego, po którym ZNP i Forum Związków Zawodowych nie zgodziły się jednak na podpisanie porozumienia z rządem. Przedstawiły propozycję ustępstw, ale rząd nie chciał o nich rozmawiać.

Od tego momentu Szydło oraz przedstawiciele FZZ i ZNP porozumiewali się już tylko przez konferencje prasowe i wystąpienia medialne. ZNP i FZZ w tym czasie prosiły o pilne spotkanie, Beata Szydło i premier Mateusz Morawiecki zachęcali zaś do podpisania porozumienia, nie dając nauczycielom nic więcej ponad to, co już ustalili z "S".