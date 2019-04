W tym tygodniu w wielu liceach i technikach powinny odbyć się zebrania rad pedagogicznych. Wyjątkowo ważnych, bo nauczyciele mieli dokonać klasyfikacji uczniów klas maturalnych – to 290 tys. maturzystów. Z powodu trwającego od ośmiu dni strajku jest to jednak potężny problem. W liceach i technikach trwają burzliwe dyskusje protestujących nauczycieli o tym, czy w związku z tym zawiesić strajk.

Do przeprowadzenia klasyfikacji, zgodnie z rozporządzeniem MEN, potrzebne jest kworum – połowa nauczycieli. Czasu mało: 26 kwietnia maturzyści muszą dostać świadectwa. Bez nich nie mogą podejść do egzaminu.

Zanim dojdzie do rady, trzeba jednak wystawić oceny, a i z tym jest problem. Mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska wysłała list do dyrektorów. Daje receptę na czas strajku: dyrektor powinien upoważnić innego nauczyciela do wystawienia ocen (nie doprecyzowała, czy chodzi o nauczyciela tego samego przedmiotu). W ostateczności ma zwołać komisję, która to zrobi.