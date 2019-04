- W poniedziałek lub we wtorek zostanie przedstawiona koncepcja okrągłego stołu, zostanie zaprezentowany termin i miejsce, gdzie będziemy się spotykać i rozmawiać na temat tych różnych postulatów, które pojawiają się zarówno ze strony społecznej, jak i ze strony rodziców - powiedziała wicepremier.

Według Beaty Szydło zawieszenie strajku do tego czasu byłoby "dobrym sygnałem, że rozmowa będzie przygotowywana w spokoju".

- Chcę podziękować wszystkim nauczycielom, którzy dzisiaj pracują w czasie egzaminów, a także wszystkim dyrektorom szkół, którzy przygotowali komisje egzaminacyjne. Cieszymy się, że młodzież może pisać w spokoju te egzaminy - stwierdziła wicepremier.

Morawiecki: Zaprosimy ekspertów

Premier Mateusz Morawiecki pytany przez dziennikarzy o edukacyjny okrągły stół zapowiedział dziś, że odbędzie się on "zaraz po Świętach Wielkanocnych": - Zaprosimy do dyskusji ekspertów, pedagogów, wychowawców, związkowców, również pracodawców, bo dla nich system edukacji jest także kluczowy. Czas dojrzał do tego, aby była potrzebna reforma oświaty. Wierzę, że okrągły stół będzie nowym otwarciem. Nasi poprzednicy przez ostatnie lata zaniedbywali nauczycieli.