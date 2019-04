Michał Wilgocki: Kiedy w drugą rocznice powołania rządu PiS rozmawialiśmy o „Nowym Autorytaryzmie” i badaniu w Miastku, powiedział pan „Dla mnie najbardziej obiecującą postacią jest Robert Biedroń”. To był komentarz naukowca-publicysty czy już polityka?

Dr hab. Maciej Gdula: – Nie prowadziliśmy wówczas żadnych rozmów. Po prostu uważałem, że po przegranej Zjednoczonej Lewicy Biedroń to jedyny lider po lewej stronie, który może zawalczyć o nasze wartości. Że przeszedł drogę, która jest wiarygodna. Że ma osiągnięcia w Słupsku. I energię do tego, żeby dążyć do zmiany.

Kiedy się pierwszy raz spotkaliście, żeby rozmawiać o nowej partii?

– W 2018, ale nie zaczynaliśmy od polityki partyjnej. Biedroń zaprosił mnie, żeby pogadać o „Nowym autorytaryzmie”, był ciekawy, co mam do powiedzenia o Polsce. Projekt był już w zaawansowanej fazie, trwały prace nad programem, koncepcją, strukturą. Rozglądał się za nazwiskami ekspertów i działaczy, którzy mogliby dołączyć.