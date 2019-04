Premier wystąpił na krótkiej konferencji prasowej na Okęciu przed wylotem do Brukseli.

- Chcę bardzo gorąco poprosić nauczycieli o to, żeby jutro i w kolejne dni egzaminy końcowe w szkołach podstawowych odbyły się bez żadnych zakłóceń. Powinniśmy mieć taką wspólną zasadę, że tam, gdzie chodzi o dobro młodzieży, dobro uczniów, to spory pomiędzy dorosłymi odkładamy na bok. Spory nie mogą zakłócić tego normalnego przebiegu egzaminów - powiedział premier. Miał na myśli egzamin ósmoklasisty, który powinien przebiec bez zakłóceń. Przystąpi do niego 377 tys. uczniów. Tylko na Mazowszu do kuratorium z prośbą o pomoc zgłosiło się 35 szkół. Zapewniono im 186 osób z kwalifikacjami pedagogicznymi.

- Chciałbym też zaapelować o to, żeby na zbliżające się święta, na Wielki Tydzień zawiesić ten protest. Jeśli się nie udaje go zakończyć, to chociaż właśnie wstrzymać go na ten czas - stwierdził Mateusz Morawiecki.