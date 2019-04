Akcja jest oddolna, organizowana przez pracowników warszawskich teatrów i ludzi kultury. Zachęcają do wyrażenia poparcia strajkującym nauczycielom: w środę w samo południe pracownicy i pracowniczki teatrów, muzeów, szpitali czy urzędów w całej Polsce mają na 15 minut wyjść przed swoje miejsca pracy i wyrazić poparcie dla strajkujących. Jak piszą organizatorzy, uczestnicy akcji mogą zrobić sobie wspólne zdjęcie i potem wrzucić je do mediów społecznościowych, oznaczając się hasztagami #wspieramnauczycieli i #wielkasrodadlanauczycieli. Mogą mieć przy sobie symbol strajku, czyli wykrzyknik lub baner. – W ten sposób symbolicznie, choćby na kwadrans, dołączcie do strajkujących – wasze wsparcie wzmocni ich na o wiele dłużej – piszą organizatorzy.

„Tak jak w wypadku lekarzy rezydentów i osób z niepełnosprawnościami Prawo i Sprawiedliwość stosuje sprawdzoną taktykę przeczekania protestu i wycieńczenia protestujących. Robi też coś więcej – używając rządowych mediów, podporządkowanych ministerstwu kuratorów, wchodzących do szkół policjantów, manipuluje emocjami społecznymi, przekierowując gniew zmęczonych i sfrustrowanych rodziców z rzeczywistego sprawcy obecnego kryzysu – czyli polityki tzw. dobrej zmiany w szkolnictwie – na zdesperowanych protestujących nauczycieli, którzy – tak samo jak uczniowie – są tej polityki ofiarami” – czytamy w opisie akcji.