Prowadzący najpierw nawiązał do sobotniej konwencji wyborczej w Lublinie. - Temat przewodni: europejskie płace, europejskie ceny – stwierdził. Kaczyński go jednak poprawił: - Nie, nie. My mówimy o europejskich płacach, o cenach nie mówimy. One pewnie przyjdą, ale wpierw europejskie płace, a potem dyskusja o cenach.

Prezes PiS przekonywał, że nieprzyjmowanie jeszcze euro to „ochrona interesów gospodarczych Polski w skali makro i mikro”. – Przyjęcie euro w ciągu kilku lat to byłoby szokowe uderzenie w polską gospodarkę. I szokowe uderzenie w gospodarstwa domowe. Musimy zaczekać, zrównać się z Niemcami – mówi. Sam siebie pytał: - Czy to jest możliwe? I odpowiadał: - Jest, ale droga jest jeszcze długa.

Dobra opozycja

Zapewniał, że chciałby, by Polska się szybko rozwijała. I przekonywał, że na euro zyskują tylko najsilniejsze gospodarki. A taką będzie polska gospodarka, jeśli PiS utrzyma władzę. Bo opozycja – zdaniem Kaczyńskiego – nie jest alternatywą dla „dobrych rządów, które sprawuje PiS”.