Justyna Suchecka: Jak radzisz sobie jako rodzic ze strajkiem nauczycieli?

Marcin Wicha: Nie najgorzej, ale mam spore dzieci. Jedna córka uczy się matematyki w domu, druga ma różne wycieczki i warsztaty.

Ty też poprowadziłeś warsztaty strajkowe dla dzieci. Jak było?

– Magdalena Kicińska i autorzy „Pisma” zorganizowali warsztaty w redakcji. Trwały przez cały piątek, specjalnie dla dzieci, które tego dnia nie miały szkoły. Było super, ale czasem wystarczy 45 minut, by zrozumieć, jak ciężka jest praca nauczyciela. Każdy, kto ma zastrzeżenia w sprawie wysokości pensum czy długości wakacji, powinien tego spróbować. A przecież prowadziliśmy we dwóch z Tomkiem Fryczem krótkie zajęcia dla dziesiątki niezwykle grzecznych dzieciaków. Trudno sobie nawet wyobrazić lekcję, kiedy jesteś sam z trzydziestką uczniów, zmęczonych i rozgniewanych.

Nauczyciel cały czas stoi na scenie, jak na widelcu, gotowy na pytania, które mogą paść. Nawet kiedy jest przygotowany, zawsze coś może go zaskoczyć, zmusić do improwizacji. Więc fantastyczne doświadczenie, ale to nie jest łatwa robota, o nie.