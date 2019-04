Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu trudno jest równocześnie grać rolę sprawcy cudu gospodarczego, dzięki któremu pieniądze wysypują się z rządowych okien, i surowego stróża publicznej kasy przed chciwymi nauczycielami. Dlatego na razie zniknął.

Senator Adam Bielan stwierdził, że koncepcja strajku nauczycieli narodziła się w gabinecie Grzegorza Schetyny, lidera Koalicji Europejskiej. Równie dobrze mógłby powiedzieć, że narodziła się w gabinecie prezesa Jarosława Kaczyńskiego przy ul. Nowogrodzkiej.

Piątka Kaczyńskiego psuje plan premiera

Jeszcze w marcu koncepcja półrocznej kampanii wyborczej PiS była zupełnie inna. Premier Morawiecki chciał się zaprezentować jako świetny gospodarz, który zrównoważył budżet, rozwija i modernizuje Polskę, czyniąc z niej drugą Bawarię. Politycy rządzącego obozu podpowiadali dziennikarzom, że ich elektorat ma dość wojen i oczekuje stabilizacji, nie da się go też łowić na kolejne prymitywne transfery socjalne takie jak 500 plus. W skrócie: Morawiecki miał być Tuskiem plus, dającym pewność i spokój.