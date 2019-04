Piszcie: listy@wyborcza.pl

– Idąc do strajku, zakładaliśmy, że za to zapłacimy: finansowo, moralnie, etycznie. Ale mimo hejtu nic nas nie przekonuje, żeby z tego strajku wyjść – mówił Sławomir Wittkowicz, prezes Forum Związków Zawodowych. W czwartek FZZ i Związek Nauczycielstwa Polskiego otworzyły konto, na które można wpłacać pieniądze, by wesprzeć strajkujących nauczycieli. Związkowców zainspirował do tego komentarz publicysty „Wyborczej” Wojciecha Maziarskiego.

Za czas strajku nauczyciele nie dostają pensji – tydzień protestu to nawet kilkaset złotych straty. Z pomocy funduszu będą mogli skorzystać ci, którzy nie należą do ZNP i FZZ. – My jakoś sobie poradzimy, bo mamy swój fundusz związkowy – mówił Sławomir Broniarz. – Ale chcemy wspomóc tysiące nauczycieli, którzy nie należą do żadnego związku zawodowego, a strajkując, dając nam swoje wsparcie, znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.