Wybór nowego sędziego TK został już dopisany do porządku obrad trwającego właśnie posiedzenia Sejmu. Wszystko wskazuje na to, że posłowie wybiorą go 25 kwietnia. Zastąpi sędzię Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz, której dziewięcioletnia kadencja w Trybunale dobiega końca na początku maja.

Kandydat jest jeden, w czwartek oficjalnie zgłosił go klub Prawa i Sprawiedliwości. To „świeży” sędzia Sądu Najwyższego Wojciech Sych.

Sych ma 56 lat i tytuł doktora prawa. Najpierw był prokuratorem, później został sędzią. Przez 17 lat orzekał w poznańskim sądzie okręgowym. W ubiegłym roku prezydent powołał go do SN. Sędzia jest też wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Zasiada jeszcze w radzie programowej kwartalnika „Probacja”. Czasopismo wydaje resort sprawiedliwości, szefem rady jest minister Zbigniew Ziobro.

„Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, że Wojciech Sych jest dobrym kandydatem na sędziego TK” – przedstawia kandydaturę poseł PiS Marek Ast.