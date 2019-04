To dane z rocznego sprawozdania TVP za 2018 r. Zaprezentował je w czwartek Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych, były prezes TVP. Sprawozdanie spółki dostały rada nadzorcza i walne zgromadzenie (minister skarbu). RMN dostała je do wiadomości. Z dokumentu wynika, że w zeszłym roku dwóch członków zarządu TVP – obok Kurskiego również Maciej Stanecki – zarobiło w sumie 812 tys. zł (to wynagrodzenie bez dodatków, np. nagród, umów o dzieło, wypłat z tytułu zakazu konkurencji itp.). Czyli średnio każdy z nich dostawał miesięcznie 33,8 tys. zł. To tylko średnia, zapewne Kurski jako szef zarządu miał pensję nieco wyższą niż Stanecki.

Pensja Kurskiego wzrosła, choć sytuacja finansowa spółki jest niedobra. Latem zeszłego roku sam Kurski musiał ujawnić swoje zarobki w odpowiedzi na pytania dwójki posłów PO – Agnieszki Pomaski i Cezarego Tomczyka. Z danych wynikało, że Kurski od stycznia 2016 r. zarobił 637 tys. 384 złote, czyli ok. 26 tys. zł miesięcznie.