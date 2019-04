- To jest okres niemały w życiu człowieka. Ale to okres liczący się w dziejach narodu. W ciągu dziewięciu lat było w dziejach świata wiele wydarzeń, które zmieniły bieg historii - mówił prezes PiS.

- Można zadać pytanie: dlaczego dziś w tej Polsce, która różni się od tej sprzed dziewięciu lat, ciągle wspominamy, ciągle organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia, msze, spotkania, wiece? Oczywiście, sam fakt tragicznej śmierci 96 osób to już przesłanka bardzo mocna. Wydawałoby się, że wystarczająca. Ale przecież wiemy, jak krótka bywa społeczna pamięć. W tym wypadku chodzi o coś więcej - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Mówił, że wyprawa do Smoleńska nie była zwykłym wydarzeniem, ale "pełnieniem misji".

- To misja szersza niż tylko wspomnienie o tych, którzy zostali wymordowani. Tu chodziło o to, by Polska odzyskiwała to, co jest niezwykle istotne i co nam zabierano. Odzyskała prawo do prawdy. W wypadku naszego narodu prawo do prawdy jest także prawem do godności - mówił prezes PiS. I apelował: "Musimy iść dalej drogą prawdy".