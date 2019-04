W środę o godz. 9 do egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego podeszło ok. 355 tys. uczniów z mniej więcej 7 tys. szkół. Do ostatniej chwili nie było pewne, czy we wszystkich szkołach uda się przeprowadzić egzamin bez przeszkód. Jeszcze w środę rano dyrektorzy szkół kompletowali komisje egzaminacyjne i nadzorujące.

Ostatecznie tylko w trzech szkołach nie udało się przeprowadzić egzaminu z historii, w jednej z języka polskiego.

W Podwiesku (pow. chełmiński) nie odbyła się pierwsza część egzaminu. – Odebraliśmy informację o problemie ze skompletowaniem komisji. Rano wysłaliśmy do szkoły strażaków z Chełmna, niestety pani dyrektor ich nie przyjęła – opowiada Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorska wicekurator oświaty. I dodaje: – Pani dyrektor nie była chyba na bieżąco z pewnymi przepisami prawa.

Te przepisy to rozporządzenie, które przed tygodniem podpisała minister edukacji Anna Zalewska. Umożliwiło zatrudnienie w komisjach nawet tych, którzy nigdy w szkołach nie pracowali. Wystarczyło, że mają „uprawnienia pedagogiczne”. To ministerialna recepta na trwający w całej Polsce strajk nauczycielski (bierze w nim udział ponad 15 tys. placówek). Ale – jak mówią dyrektorzy szkół – w jego efekcie przebieg egzaminów trudno nazwać „normalnym”.