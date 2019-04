Wojciech Sadurski, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu Sydnejskiego i Centrum Europejskiego UW, obecnie profesor gościnny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku

EWA IVANOVA: Ma pan już cztery postępowania: dwa karne, jedno cywilne i jedno dyscyplinarne.

WOJCIECH SADURSKI: Nie żalę się. Przyjmuję te postępowania jako naturalną część tego, co robię. Krytykując państwo, które staje się coraz bardziej autorytarne, narażam się na reakcje instytucji tego państwa. Jako człowiek dorosły wiem, co robię, i mogłem się tego spodziewać. Choć oczywiście godnym ubolewania jest to, że państwowe instytucje używają prawa karnego albo cywilnego, by ścigać swoich krytyków.

Ściga pana PiS. Czym podpadł pan partii rządzącej?

– PiS ściga mnie za rzekome „naruszenie dóbr osobistych” partii. Chodzi o to, że na Twitterze kilkukrotnie porównałem sposób działania PiS do sposobu funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej. A jej prezesa – do herszta zorganizowanej grupy przestępczej. W pozwie PiS twierdzi, że przypisuję pojedynczym członkom partii winy za działania przestępcze. To oczywiście bzdura. Użyłem metafory. Chciałem opisać zjawisko polegające na zsynchronizowanych działaniach grupy rządzącej zmierzających do zdemontowania polskiego systemu prawnego.