1 ZDJĘCIE Sedziowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta)

Nowych sędziów Sądu Najwyższego powołano zgodnie z przepisami - uznał pełen skład Izby Dyscyplinarnej złożony w całości z nowych osób. Sędziowie nie mieli oporów, by orzekać we własnej sprawie. Uchwale nadali moc zasady prawnej, co oznacza, że ich decyzja będzie wiązać wszystkie składy Sądu Najwyższego.