„Odmawiam wykonania roll-upu z otrzymanej grafiki. Nie przyczyniamy się naszą pracą do promocji ruchów LGBT” – tak łódzki drukarz uzasadnił odmowę. Sprawą zajął się wymiar sprawiedliwości. Na podstawie Kodeksu wykroczeń sądy kolejnych instancji uznawały winę drukarza. Zgodnie z przepisami, „kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług (...), umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny”. Jednak minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył kasację do Sądu Najwyższego, domagając się uniewinnienia mężczyzny. SN ją oddalił. Ziobro złożył też wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu, na mocy którego drukarza skazano. O wyznaczonym na 10 kwietnia terminie ogłoszenia wyroku Trybunał poinformował w samym środku kampanii obozu władzy i prorządowych mediów przeciwko osobom LGBT, rozpoczętej po podpisaniu przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji LGBT+.