Antoni Macierewicz w dziewiątą rocznicę katastrofy smoleńskiej powtarza wciąż te same nieprawdy. A ponieważ robi to świadomie i konsekwentnie, to trzeba wprost napisać: kłamie.

Dziś rano w radiowej Jedynce mówił, że „jego komisja dowiodła, że doszło do eksplozji na pokładzie samolotu”. - Mamy cały materiał dowodowy bezspornie stwierdzający, że prezydencki tupolew został zniszczony przez eksplozję w powietrzu - przekonywał.

Po pierwsze, Macierewicz nie ma żadnej komisji, a jedynie podkomisję. To „pod” robi różnicę, bo powołanie podkomisji odbyło się z ominięciem prawa lotniczego. Macierewicz nie znalazł ekspertów od badania katastrof lotniczych (chodzi o specjalistów z zakresu: szkolenia lotniczego, techniki lotniczej, nawigacji, ruchu lotniczego, ratownictwa lotniczego, meteorologii, łączności, prawa lotniczego oraz medycyny „posiadających odpowiednie wykształcenie wyższe oraz udokumentowaną minimum pięcioletnią praktykę w danej dziedzinie”), którzy chcieliby z nim udowadniać smoleński zamach.