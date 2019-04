W środę o godz. 9 rano 355 tys. absolwentów likwidowanych przez rząd PiS gimnazjów powinno rozpocząć zdawanie egzaminu. W wielu szkołach – nawet tych strajkujących – uda się go zorganizować, ale gwarancji, że będą mogli go zdawać wszyscy uczniowie, nikt nie dawał. Nie pomogło to, że Anna Zalewska wydała rozporządzenie pozwalające zatrudniać do prowadzenia i nadzorowania egzaminów nawet tych, którzy nigdy w szkołach nie pracowali.

Według Związku Nauczycielstwa Polskiego we wtorek w strajku brało udział aż 74,5 proc. szkół i przedszkoli. To ponad 15 tys. placówek.

Beata Szydło przez cały dzień apelowała o to, by „nauczyciele zostali przy uczniach” i egzaminy odbyły się normalnie.

Na godz. 15 zaprosiła związki do Centrum Dialog na kolejną turę rozmów. Okazało się jednak, że przyszła bez nowych propozycji. Jedyną nowością była możliwość przyspieszenia zmian w pensum i powiązanych z nim podwyżek. Ale to coś, o czym związkowcy nie chcą teraz rozmawiać, ba, proponowane przez rząd rozwiązania skrytykowała nawet „Solidarność”, która w niedzielę podpisała porozumienie z rządem.