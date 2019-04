STRAJK NAUCZYCIELI - RELACJA NA ŻYWO

Po spotkaniu zwołanym na godzinę 15 w centrum Dialog Beata Szydło poinformowała, że rząd lekko zmodyfikował jedną ze swoich propozycji. Chodzi o dochodzenie do maksymalnego wynagrodzenia nauczycieli - miałoby to się stać nie w 2023, ale być może nawet w 2021 roku. Reszta pozostała bez zmian: czyli w formie porozumienia, które podpisała tylko "Solidarność".

- Prosiłam stronę związkową, by nie wywierano presji na pracujących nauczycielach. Nadal dziękuję tym, którzy pracują i są gotowi stawić się w szkole na czas egzaminów - powiedziała wicepremier Szydło.

Wittkowicz: Spotkanie było stratą czasu

Dorota Gardias poinformowała, że związki przedstawiły nowe propozycje: - Ale strona rządowa nie ma woli i potrzeba jej więcej czasu na ich przemyślenie.

Sławomir Broniarz, ZNP: - Trzy miesiące temu rozpoczęliśmy procedurę sporu zbiorowego, by naprawić to, co zepsute. By nauczyciel polski czuł się dowartościowany, również w sensie materialnym. 4 marca związki ogłosiły datę strajku. Tego strajku, który dzisiaj trwa drugi dzień. Rząd przez trzy tygodnie nie odniósł się nawet jednym słowem do propozycji debaty w tej sprawie. Dzisiaj proponuje, byśmy podpisali porozumienie.